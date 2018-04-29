الجبير يؤكد أن يجب فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن يجب فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى

وصرح أن إيران تزعزع أمن المنطقة وتسلح الحوثيين وتتورط في القرصنة الالكترونية