الجبير يؤكد أن يجب فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن يجب فرض عقوبات على إيران بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى
وصرح أن إيران تزعزع أمن المنطقة وتسلح الحوثيين وتتورط في القرصنة الالكترونية
GMT 09:54 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانبومبيو يعلن إذا لم نتمكن من إصلاح الاتفاق النووي مع إيران فسوف ننسحب منه
GMT 09:47 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانبومبيو يؤكد أن إيران تقوم بزعزعة الأمن في المنطقة عبر تزويد الأسلحة للحوثيين في اليمن
GMT 09:38 2018 الأحد ,29 إبريل / نيسانالجبير يقول إن المباحثات مع بومبيو تناولت تدخلات إيران السلبية في المنطقة
GMT 11:46 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانلافروف يعلن لن نسمح بتقسيم سورية طائفيًا وعرقيًا
GMT 11:14 2018 السبت ,28 إبريل / نيسانتشاووش أوغلو يؤكد أي حل عسكري في سورية غير مشروع
حضرت النجمة هايلي بالدوين، العرض الأول للفيلم الوثائقي "The American Meme" وذلك ضمن فاعليات مهرجان تريبكيا السينمائي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، حيث ظهرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 20 عامًا، بإطلالة خاطفة للأنظار على السجادة الحمراء في استوديوهات الربيع، حيث يعرض الفيلم لأول مرة في المهرجان السينمائي. وارتدت بالدوين، فستانًا جريئًا باللون القرمزي، بدون أكمام، وذو فتحة من الخلف بالإضافة إلى أشرطة متدلية مع زوج من الصنادل من ذات اللون، وأضافت النجمة الشهيرة ابنة الممثل ستيفن بالدوين، مزيدًا من البريق إلى إطلالتها من خلال ارتداء زوج من الأقراط المتلألئة، مع المكياج الناعم من أحمر الشفاة البني والكحل والمسكارا. وفي أثناء وجودها على السجادة الحمراء، انضمت هيلي جنبًا إلى جنب مع شريكتها في الفيلم وزميلتها باريس هيلتون، حيث ظهرت باريس، بفستان فضي طويل بأكمام طويلة مكشوف من الظهر، مع تسريحة شعر
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