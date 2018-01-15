خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس جمهورية أذربيجان
GMT 10:09 2017 الخميس ,30 آذار/ مارسأذربيجان تحيي اليوم ذكرى الإبادة الجماعية لشعبها
GMT 15:11 2017 الأحد ,05 آذار/ مارسإيران وأذربيجان تتعاونان لاستكمال خط سكك حديدية لشحن البضائع
GMT 09:43 2017 الخميس ,02 آذار/ مارسأذربيجان تعلن مقتل عشرات الأرمن في قره باغ
GMT 07:47 2017 الإثنين ,02 كانون الثاني / ينايرانفجار فى خط أنابيب للغاز في أذربيجان
GMT 22:50 2016 الإثنين ,12 كانون الأول / ديسمبرأذربيجان تسقط ثاني طائرة أرمينية من دون طيار
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
أرسل تعليقك