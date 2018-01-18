وزير الخارجية التركي يصرح سوف نقوم بالتدخل نحو عفرين ومنبج في شمالي سورية
GMT 20:29 2017 الثلاثاء ,13 حزيران / يونيووزير الخارجية التركي يقول إنه سيسافر إلى قطر الاربعاء ثم إلى السعودية "إذا أمكنه ذلك"
GMT 12:25 2017 الإثنين ,05 حزيران / يونيووزير الخارجية التركي يقول مستعدون للمساعدة بتطبيع العلاقات من جديد بين دول الخليج
GMT 15:12 2017 الإثنين ,17 إبريل / نيسانوزير الخارجية التركي يعلن أن الأمن الإيراني متعلق بأمن تركيا وأمن تركيا متعلق بأمن إيران
GMT 14:06 2017 السبت ,11 آذار/ مارسأردوغان ينتقد قرار هولندا منع طائرة وزير الخارجية التركي من الهبوط على أراضيها
GMT 17:19 2017 الثلاثاء ,07 آذار/ مارسوزير الخارجية التركي يتوجه إلى ألمانيا وسط تصاعد التوتر بين البلدين
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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