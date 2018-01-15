مقتل 16 شخصًا وإصابة 65 إثر تفجير مزدوج بساحة الطيران وسط بغداد.
GMT 07:48 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرسقوط نحو 70 قتيلًا وجريحًا بالتفجير المزودوج وسط بغداد
GMT 20:37 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرأسرة ملكة جمال العراق تفر من بغداد بسبب "سيلفى" مع نظيرتها الإسرائيلية
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GMT 18:30 2017 الإثنين ,27 تشرين الثاني / نوفمبرمقتل 12 شخصًا وجرح أكثر من 30 آخرين في الهجوم الذي استهدف منطقة النهروان جنوب شرق بغداد
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ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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