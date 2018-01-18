وزير الخارجية التركي يعلن قيام واشنطن بتشكيل جيش على حدودنا مع سورية سيضر بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن قيام واشنطن بتشكيل جيش على حدودنا مع سورية سيضر بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة
وأكد أن واشنطن لم تنفذ وعودها في منبج والرقة وبالتالي مازلنا لا نثق في الولايات المتحدة.
GMT 18:07 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبروزير خارجية تركيا يعلن أن المجتمع الدولي أظهر في تصويت الأمم المتحدة بشأن القدس أن "الكرامة والسيادة لا تباع"
GMT 12:38 2017 الثلاثاء ,26 أيلول / سبتمبروزير الخارجية التركية يعلن أن كل الخيارات مطروحة ردًا على الاستفتاء بما فيها عملية مشتركة مع العراق
GMT 11:11 2017 الأربعاء ,16 آب / أغسطسالخارجية التركية تؤكد أن استفتاء كردستان ربما يقود العراق إلى حرب أهلية
GMT 17:12 2017 الخميس ,18 أيار / مايوأنقرة تدعو واشنطن إلى تغيير مبعوثها لمكافحة "داعش"
GMT 19:50 2017 الثلاثاء ,02 أيار / مايوتركيا تعرب عن استعدادها لفتح فصل جديد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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