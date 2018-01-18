وزير الخارجية التركي يعلن قيام واشنطن بتشكيل جيش على حدودنا مع سورية سيضر بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن قيام واشنطن بتشكيل جيش على حدودنا مع سورية سيضر بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة

وأكد أن واشنطن لم تنفذ وعودها في منبج والرقة وبالتالي مازلنا لا نثق في الولايات المتحدة.