قوات الاحتلال تقمع بقنابل الغاز مسيرة في بيت لحم
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قوات الاحتلال تقمع بقنابل الغاز مسيرة في بيت لحم.

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العرب اليوم - قوات الاحتلال تقمع بقنابل الغاز مسيرة في بيت لحم.

قوات الاحتلال تقمع بقنابل الغاز مسيرة في بيت لحم
غزة - العرب اليوم

قوات الاحتلال تقمع بقنابل الغاز مسيرة في بيت لحم.

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قوات الاحتلال تقمع بقنابل الغاز مسيرة في بيت لحم قوات الاحتلال تقمع بقنابل الغاز مسيرة في بيت لحم



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قوات الاحتلال تقمع بقنابل الغاز مسيرة في بيت لحم قوات الاحتلال تقمع بقنابل الغاز مسيرة في بيت لحم



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باريس هيلتون تخطف الأنظار بفستانها الذهبي الرائع

باريس ـ مارينا منصف

ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم

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