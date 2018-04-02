وفاة خطيب جامع العيسائي متأثرًا بإصابته برصاص مجهولين
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وفاة خطيب جامع العيسائي متأثرًا بإصابته برصاص مجهولين

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العرب اليوم - وفاة خطيب جامع العيسائي متأثرًا بإصابته برصاص مجهولين

خطيب جامع العيسائي عمر دوكم
صنعاء - خالد عبدالواحد - العرب اليوم

توفى خطيب جامع العيسائي "عمر دوكم"، متأثرًا بإصابته التي تعرض لها الجمعة الماضية برصاص مجهولين بمدينة تعز جنوب غربي اليمن

 

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وفاة خطيب جامع العيسائي متأثرًا بإصابته برصاص مجهولين وفاة خطيب جامع العيسائي متأثرًا بإصابته برصاص مجهولين



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وفاة خطيب جامع العيسائي متأثرًا بإصابته برصاص مجهولين وفاة خطيب جامع العيسائي متأثرًا بإصابته برصاص مجهولين



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إنها واحدة من عارضات الأزياء الأشهر في عالم الموضة، والمعروفة بأناقتها وحسها الفريد للأزياء بطريقة  تتحدى العمر، فقد تألقت عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل،  من خلال تصميمات "KLûK CGDT"، وهو أحد مصممي جنوب أفريقيا خلال حدث أسبوع ARISE للأزياء، في لاغوس ، نيجيريا، السبت. على الرغم من بلوغها الـ 47 عامًا، إلا أن ظهورها في أي عرض أزياء يكون له مذاقه الخاص، متحدية عمرها، وقد خطفت كامبل الانظار على المنصة في لاغوس، حيث ارتدت أكثر من تصميما غير عادي خلال العرض، ومن بينهم فستان باللون الأرغواني المزين بالريش وآخر باللون الذهبي، وكانت إطلالتها في كل مرة مذهلة. ارتدت كامبل الفستان الأرغواني المذهل، الذي كشف عن ساقيها النحيلتين، وفي خصرها الرفيع الذي ربط حوله شريط من الحرير، ونسقته مع زوج من الصنادل ذات اللونين البرتقالي والأبيض المفعم بالحيوية. واكملت كامبل اطلالتها بالمكياج

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