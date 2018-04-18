أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأربعاء بأن حركة حماس رفضت عرضاً، نقلته لها مصر، لوقف مسيرات العودة الكبرى في مقابل رفع الحصار الإسرائيلي كلياً عن قطاع غزة، وبدء مفاوضات لتبادل أسرى.

وذكرت الصحيفة أن الحركة اشترطت أولاً أن تطلق إسرائيل 60 أسيراً محرراً أعادت اعتقالهم.