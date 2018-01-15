قوات الاحتلال تغلق باب المغاربة عقب اقتحام ١٢٣ مستوطنًا باحات المسجد الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال.
GMT 07:42 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تحتجز عدد من المركبات على مدخل دير شرف غرب نابلس قبل قليل.
GMT 06:04 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تعتقل المحاضر في جامعة بيرزيت الدكتور مجدي مفارجة الليلة الماضية.
GMT 20:09 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم منطقة المخفية بمدينة نابلس قبل قليل.
GMT 11:04 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تعتقل شابًا عقب اجتيازه للسياج الفاصل شمال قطاع غزة.
GMT 21:05 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم قرية واد رحال قضاء بيت لحم، قبل قليل.
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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