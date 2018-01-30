9 قتلى وعشرات الجرحى جراء غارات جوية سورية استهدفت سوق الهال في مدينة إريحا في ريف إدلب
GMT 08:14 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة مسورة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن .
GMT 13:01 2017 الأربعاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي وصالح، غرب جبل هيلان الإستراتيجي بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن.
GMT 13:51 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف تعزيزات لمليشيا الحوثي وصالح بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرقي اليمن.
GMT 13:50 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي وصالح، بمديرية عبس في محافظة حجة شمال اليمن.
GMT 07:59 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي وصالح بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمالي اليمن.
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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