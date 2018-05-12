اليابان والنرويج تؤكدان دعمهما للاتفاق النووي الإيراني

أكدت اليابان والنرويج اليوم دعمهما للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد رغم الانسحاب الأميركي منه.

جاء ذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من نظيريه الياباني والنرويجي.

من جهته أكد ظريف خلال الاتصالين ضرورة منح الأطراف الأخرى للاتفاق ضمانات لنيل إيران مصالحها من الاتفاق النووي.

ويقوم ظريف اليوم بجولة تضم الصين وروسيا وبلجيكا يلتقي خلالها نظراءه الصيني والروسي والفرنسي والبريطاني والألماني ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة امكانية استمرار الاتفاق النووي.