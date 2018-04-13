عباس يندد بإحراق مسجد في الضفة

ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإحراق مستوطنين، اليوم الجمعة، مسجداً في نابلس شمال الضفة الغربية وخط شعارات عنصرية على جدرانه واعتبر ما جرى جريمة.

وقال عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن ما جرى بإحراق مسجد في بلدة عقربا جنوب نابلس "ليست الحادثة الأولى وسبقها حرق مساجد وكنائس في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "هذا يؤكد على أن الجرائم الخطيرة التي يقوم بها المستوطنون الإرهابيون المنفلتون من عقالهم، إنما تتم تحت بصر وحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت الرئاسة في البيان أنها ستتوجه إلى كافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة "من أجل ضمان معاقبة هؤلاء الارهابيين وتوفير حماية للأماكن الدينية ولأبناء الشعب الفلسطيني".

وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أضرموا فجر اليوم النار في مسجد الشيخ سعادة ابو شاهر في بلدة عقربا، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المسجد الخارجية، ما أدى إلى احتراق أجزاء من المسجد.