مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة إلى المنامة

قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية.