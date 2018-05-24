مستوطنون يجدّدون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك

جدد المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووسط رقابة صارمة من حراس وسدنة المسجد المبارك.ونفذ المستوطنون جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد قبل خروجهم منه من جهة باب السلسلة.