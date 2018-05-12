طيران العدوان السعودي يشن 30 غارة على صعدة وحجة باليمن

استهدف طيران العدوان السعودي محافظتي صعدة وحجة اليمنيتين ب30 غارة خلال ال24 ساعة الماضية فيما استهدف مرتزقة العدوان منازل ومزارع المواطنين في محافظة الجوف.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارات على مبنى المحكمة في مديرية رازح بمحافظة صعدة ما أدى إلى تدميرها ومنطقتي غافرة الحصامة بمديرية الظاهر.
وشن طيران بني سعود عدة غارات على منطقتي آل بيان وبني معاذ في مديرية سحار ومنطقة مران في مديرية حيدان ومنطقة عكوان بمديرية الصفراء.
وأكد المصدر مقتل امرأة وجرح طفلة جراء استهداف مرتزقة العدوان لمنازل ومزارع المواطنين بمديرية المتون في محافظة الجوف.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن خمس غارات على المزرق وفج حرض وخمس غارات أخرى على مديرية ميدي بمحافظة حجة.
وكان تحالف العدوان السعودى استهدف الليلة الماضية باخرة على متنها نحو 50 الف طن من مادة القمح كانت متجهه الى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية.
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تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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