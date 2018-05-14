سلاح الجو العراقي يدمر مقر قيادة لداعش في سورية
GMT 09:34 2018 الإثنين ,14 أيار / مايومقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة
GMT 08:59 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوقوات الاحتلال تستهدف الطواقم الصحفية بالقنابل الغازية في مخيم العودة شرق مدينة غزة.
GMT 08:56 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوجنود الاحتلال يهربون مع تحرك الجماهير من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة على طول الحدود.
GMT 08:48 2018 الإثنين ,14 أيار / مايووزير الخارجية الإيراني يصرح أن روسيا أكدت استعدادها لاحترام الاتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب الولايات المتحدة
GMT 08:47 2018 الإثنين ,14 أيار / مايوالقوات العراقية تعلن قصف مقر قيادة ودعم لوجستي لداعش في منطقة الدشيشة داخل الأراضي السورية
خطفت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، أنظار عدسات الكاميرا خلال حفلة عشاء أقامتها العلامة التجارية العالمية "ديور" خلال مهرجان "كان" السينمائي لدورته الـ71 السبت، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت "حديد"، البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة حمراء غاية في الجمال، وذلك بارتداء فستان أحمر طويل من علامة "ديور"، أبرز منحنيات جسدها، حيث كان الفستان مطرزًا بالشيفون الشفاف، مما كشف ساقيها الطويلتين. وانتعلت "جيجي" حذاءً أحمر ذا كعب عالي، مع ارتداء مجوهرات مرصعة بالألماس زادتها جمالًا، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة على هيئة "كعكة"، وحملت في يدها حقيبة يد صغيرة أحمر في أسود، فيما وضعت طلاء شفاه أحمر لامع ومكياج عيون دخاني تناسب مع إطلالتها.ورافق عارضة الأزياء من أصل فلسطيني، صديقتها عارضة الأزياء هايلي بالدوين، والتي تألقت بفستان قصير من قماش المخمل، ومزين في الوسط بربطة طويلة باللون
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