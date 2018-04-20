مسلحون مجهولون يغتالون الكاتب الصحافي عبدالله عمر جنوب اليمن

اغتال مسلحون مجهولون كاتب صحافي ومؤرخ محلي في محافظة أبين جنوب اليمن الجمعة .

وقال شهود عيان، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الكاتب عبدالله عمر و شخص أخر ويدعى حسن عشال، ما أسفر عن مقتل عبدالله عمر وإصابة الأخر في مديرية مودية في محافظة أبين جنوب اليمن.