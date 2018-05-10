وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن الجيش السوري تمكن من اسقاط أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على أهداف داخل سورية فجر الخميس
GMT 09:26 2018 الخميس ,10 أيار / مايوالمرصد السوري يعلن أن الغارات الإسرائيلية في سورية قتلت 23 شخصًا على الأقل
GMT 09:24 2018 الخميس ,10 أيار / مايوإسرائيل استخدمت 28 مقاتلة في الغارات على سورية
GMT 09:22 2018 الخميس ,10 أيار / مايوألمانيا تتهم إيران بالاستفزاز بعد إطلاق صواريخ على مواقع إسرائيلية
GMT 23:10 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوإسرائيل تطلب من سكان الجولان البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر
GMT 22:34 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايوالجيش الإسرائيلي يؤكد انه تم استهداف عدة قواعد عسكرية وبعض الصواريخ تم اعتراضها
ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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