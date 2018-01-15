القوات المسلحة اليمنية تسيطر على "بئر السلامي" المشرف على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة شمال اليمن.
GMT 13:30 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / ينايرمقتل 8 عناصر من مليشيا الحوثي بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيات في وقت سابق بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 07:41 2018 السبت ,13 كانون الثاني / ينايرسماع دوي انفجار وسط مدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي اليمن، أعقبه اشتباكات بالاسلحة ولم تعرف بعد أسبابه
GMT 18:37 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / يناير4 مدنيين من أسرة واحدة في قصف لمليشيا الحوثي على منطقة الضباب بمحافظة تعز جنوبي اليمن
GMT 13:53 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرطارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ، يصل الى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرقي اليمن قادم من محافظة مأرب لتقديم واجب العزاء لاسرة عارف الزوكا ، بعد تضارب الانباء حول مقتله .
GMT 11:03 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرتقرير حقوقي يوثق 2250 انتهاكا بحق الصحفيين اليمنيين خلال الثلاثة الأعوام الماضية معظمها ارتكتبتها مليشيا الحوثي
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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