أعلن المرصد السوري عن سقوط 66 قتيلا حصيلة 24 ساعة من المعارك شمال غرب سوريا
GMT 13:28 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرالمجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية تبدأ هجوم كبير على مواقع الجيش السوري " إدارة المركبات " في حرستا
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GMT 13:45 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالجيش السوري يقضي على متطرفين من جبهة النصرة في ريف القنيطرة
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GMT 12:46 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبراسقاط مروحية عسكرية تابعة للجيش السوري بصاروخ موجه من قبل اتحاد قوات جبل الشيخ في ريف دمشق الغربي
شاركت المغنية بيونسيه نولز، البالغة 36 عاما، الجمهور بسلسلة من الصور المستوحاة من الماضي التي تظهر أناقتها في قصة جديدة للشعر، واستعانت نولز بزوجها جاي زي، البالغ 48 عاما، لالتقاط بعض صورها على متن قارب، وأيضا في مطار ميامي، فلوريدا. وكان شعرها القصير المجعد نجم المعرض اذ طرحت سلسلة من الأزياء لمدونتها لايف ستايل. وعلى قارب مع أفق خلابة، تم التقاط صورًا لبيونسيه وهي ترتدي ثوبًا شفافًا شبة عاري مغطى بنقاط البولكا السوداء الحساسة ومزخرف بتطريز أسود من الأمام، وأظهرت نولز أرجلها الطويلة وارتدت زوجًا من الكعوب السوداء اللامعة. وعلى مدار عقد من الزمن تأكد الزوج العاشق جاي زي من التقاط العديد من الصور لزوجته على هاتفة الاي فون، وحملت بينوسيه حقيبة سوداء فخمة أثناء التقاط صورة لها أمام جدار أبيض. وتحولت بيونسيه إلى مدرجها الشخصي في سلسلة أخرى من الصور.
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