مقتل قيادي جهادي في سيناء

أعلن الجيش المصري في بيان الأربعاء، عن مقتل أحد القياديين الجهاديين في سيناء، حيث يتمركز الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال الجيش في بيان على الصفحة الرسمية لمتحدثه تامر الرفاعي على فيس بوك إن "قوات الجيش الثالث الميداني قامت بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء".

وأضاف أن "عملية المداهمة اسفرت عن القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران".