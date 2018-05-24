قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً من مخيم الأمعري

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، شاباً من مخيم الامعري جنوب رام الله.وقال مصدر إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كتيبة أبو رداحة (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل عائلته في المخيم، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.