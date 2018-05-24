الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من محافظات الضّفة الغربية.وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من قلقيلية، وهم: الأسير المحرر أسعد سويدان (43 عاماً)، وقصي شاهر سليم (24 عاماً)، وعمرو أبو هنية (26 عاماً)، وزكريا شبيطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، عبد الكريم العلبي، وعبد هيرون من نابلس، والشّاب قتيبة أمين أبو رداحة (22 عاماً)، من مخيم الأمعري في رام الله.