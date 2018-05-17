الجيش المصري يقضي على 19 مسلحًا في سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل 19 عنصرًا مسلحًا وتفجير 3 عبوات ناسفة، وتدمير 3 أنفاق تستخدمها العناصر الإرهابية في استهداف القوات .

وأوضحت القوات المسلحة في بيان أصدرته اليوم، بشأن العملية العسكرية "سيناء 2018"، أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توفر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية .

وأفاد البيان أن القوات اكتشفت عدد من المخابئ تحت الأرض بها عدد من الأسلحة وأجهزة الاتصال بشمال سيناء، بالإضافة إلى مخزن آخر به كمية من الذخائر والملابس العسكرية ومجموعة من الكتب التكفيرية بوسط سيناء .

وأشار البيان إلى أن القوات دمرت 3 أنفاق مجهزة فى المنطقة الحدودية بشمال سيناء، كما ألقت القبض على 20 فردًا من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، إضافة إلى قيامها بتفجير 3 عبوات ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات