الولايات المتحدة توافق على بيع قطر صواريخ موجهة

وافقت الولايات المتحدة على صفقة لبيع قطر صواريخ موجهة بقيمة 300 مليون دولار عشية لقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب المقرر مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.