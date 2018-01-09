وزير خارجية بريطانيا يصرح أن القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين
GMT 10:28 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفلسطيني يؤكد أن الملك سلمان شدد على أن الرياض لن تقبل بحل لا يعترف بالقدس عاصمة لفلسطين
GMT 10:27 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفرنسي يؤكد أن حل الدولتين سيؤدي حتمًا إلى الاعتراف بدولة فلسطين
GMT 21:28 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعلن أن تصويت الأمم المتحدة لصالح القدس ضد قرار ترمب يعد انتصاراً للشعب الفلسطيني وللشرعية الدولية وصفعة للغطرسة الأميركية
GMT 17:44 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفلسطيني يؤكد أن تصويت الجمعية العامة يظهر أن قرار ترامب بشأن القدس باطل
GMT 17:28 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرالرئيس الفلسطيني يؤكد أن تصويت الجمعية العامة انتصار لفلسطين
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، نعومي كامبل، بكامل أناقتها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب بنسخته الـ75، مساء الأحد، والذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذو كتف واحد حمل توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، والذي تميّز بثنياته التي تحوّلت إلى ذيل مرافق من شرائط القماش المتدفقة من الخصر. وأكملت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا، إطلالالتها بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، مع زوج من الأحذية السوداء الأنيقة ذات كعب، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. والجدير بالذكر أنها اختارت النجمات في حفل غولدن غلوب ارتداء اللون الأسود تعبيرًا عن تضامنهن مع ضحايا التحرش في مجال السينما والتليفزيون في هوليوود وفي العالم لإصدار بيان ضد ثقافة متفشية من سوء السلوك، كما شهد تضامنًا كبيرًا مع النجمات من قبل
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