وسائل إعلام فرنسية تعلن أن معتقل متطرف يصيب ٧ حراس في أحد السجون

تعرض سبعة حراس للاعتداء من قبل معتقل متطرف بسجن بلده "مون-دو-مارسون" بجنوب غربي فرنسا.
وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن المعتدي يقضي عقوبة بالسجن بعد إدانته بالقتل ،و أنه بدأ في الاعتداء على الحراس في أحد الممرات أثناء تفتيش حقيبة بحوزته، ما أدى إلى إصابتهم بكسور و كدمات و نقل ثلاثة منهم للمستشفى.
وأضافت أنه فى النهاية تمكن تسعة حراس من السيطرة على السجين قبل نقله إلى زنزانة منفصلة انتظارا لمثوله أمام القاضي.
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خرجت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد لتناول العشاء مع صديقتها عارضة الأزياء الدنماركية هيلينا كريستنسن، ليلة الأحد. بعد أن عادت أخيرا إلى مدينة نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد حبيبها المغني زين مالك البالغ من العمر 25 عاما، وظهرت جيجي حديد البالغة من العمر 22 عاما بإطلالة بيضاء أنيقة ومميزة مناسبة للموسم البارد، حيث ارتدت بلوفر واسع باللون الأبيض ذو أكمام من الفرو، بالإضافة إلى سروال من نفس اللون يتميز بفتحة جانبية بكلا الساقين. وأكملت جيجي إطلالتها بزوج من الأحذية من جلد الثعبان ذات كعب، وحقيبة مربعة باللون الابيض، ووضعت القليل من المكياج ما أبرز ملامحها على نحو طبيعي. ولاقت جيجي حديد اهتماما كبيرا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر جيجي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير يظهر فيه حبيبها زين مالك وهو يقوم بالرقص ويؤدي
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