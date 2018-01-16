وسائل إعلام فرنسية تعلن أن معتقل متطرف يصيب ٧ حراس في أحد السجون

تعرض سبعة حراس للاعتداء من قبل معتقل متطرف بسجن بلده "مون-دو-مارسون" بجنوب غربي فرنسا.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن المعتدي يقضي عقوبة بالسجن بعد إدانته بالقتل ،و أنه بدأ في الاعتداء على الحراس في أحد الممرات أثناء تفتيش حقيبة بحوزته، ما أدى إلى إصابتهم بكسور و كدمات و نقل ثلاثة منهم للمستشفى.

وأضافت أنه فى النهاية تمكن تسعة حراس من السيطرة على السجين قبل نقله إلى زنزانة منفصلة انتظارا لمثوله أمام القاضي.