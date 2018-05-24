اعتقلت عناصر من وحدة "المستعربين" التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، طفلا مقدسيا بعد الاعتداء عليه بصورة وحشية بمحيط باب العامود (أشهر أبواب القدس القديمة).

وقال مصدر في القدس، إن قوات الاحتلال حاولت اخلاء منطقة باب العامود من المقدسيين عقب انتهاء صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك، وأغلقت محيط ومدرجات باب العامود بالحواجز الحديدية، واستخدمت القوة لمنع تواجد الشبان، واندلعت اثر ذلك مواجهات اعتدت خلالها عناصر من المستعربين على طفل مقدسي بالضرب المبرح، قبل أن تعتقله.

وتحاول قوات الاحتلال منع تجمع الشبان في منطقة باب العامود، التي يستخدمها المقدسيون لفعاليات ووطنية، وأُمسيات رمضانية.