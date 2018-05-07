غارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف مكتب رئاسة الجمهورية أمام البنك المركزي، بالعاصمة صنعاء شمال اليمن، وانباء عن سقوط ضحايا.
GMT 08:05 2018 الخميس ,03 أيار / مايوقوات الجيش اليمني تصد هجومًا عنيفًا لمليشيا الحوثي في محيط معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرق مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
GMT 10:22 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع الحوثيين شمال اليمن
GMT 12:11 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانستة شهداء وجريح بغارات الطيران ورصاص حرس الحدود السعودي
GMT 12:06 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانطيران العدوان يستهدف بغارة مزرعة أحد المواطنين في الحسينية بالحديدة
GMT 17:23 2018 الأحد ,15 إبريل / نيساننيكي هيلي تُؤكّد أنّ أميركا تعدّ عقوبات جديدة على روسيا لدعمها سورية
أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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