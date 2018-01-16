انطلقت مسيرة حاشدة تحت شعار "لن نمووووت جوعًا" في مدينة تعز جنوب اليمن، رفضًا لإهمال الحكومة الشرعية وعدم قيامها باي إجراءات للحد من انهيار سعر العملة الوطنية وعدم صرف رواتب الموظفين.
GMT 13:30 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / ينايرمقتل 8 عناصر من مليشيا الحوثي بانفجار لغم أرضي زرعته المليشيات في وقت سابق بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 15:24 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / ينايرقصف عنيف بقذائف مدافع الهوزر تشنه مليشيات الحوثي الانقلابية على الأحياء الغربية لمدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 10:27 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرمسلحان يغتالان أحد أفراد كتائب أبو العباس في حي الظاهرية بمدينة تعز جنوبي اليمن، أثناء خروجه من منزله.
GMT 13:09 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرنجاة وكيل أول محافظة تعز من محاولة اغتيال وسط مدينة تعز جنوبي اليمن
GMT 15:57 2018 السبت ,06 كانون الثاني / ينايرنزوح قسري للمهمشين في قرية الكدمة جراء الاعتداء عليهم غرب مدينة تعز جنوبي اليمن
خرجت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد لتناول العشاء مع صديقتها عارضة الأزياء الدنماركية هيلينا كريستنسن، ليلة الأحد. بعد أن عادت أخيرا إلى مدينة نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد حبيبها المغني زين مالك البالغ من العمر 25 عاما، وظهرت جيجي حديد البالغة من العمر 22 عاما بإطلالة بيضاء أنيقة ومميزة مناسبة للموسم البارد، حيث ارتدت بلوفر واسع باللون الأبيض ذو أكمام من الفرو، بالإضافة إلى سروال من نفس اللون يتميز بفتحة جانبية بكلا الساقين. وأكملت جيجي إطلالتها بزوج من الأحذية من جلد الثعبان ذات كعب، وحقيبة مربعة باللون الابيض، ووضعت القليل من المكياج ما أبرز ملامحها على نحو طبيعي. ولاقت جيجي حديد اهتماما كبيرا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر جيجي في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير يظهر فيه حبيبها زين مالك وهو يقوم بالرقص ويؤدي
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