انطلقت مسيرة حاشدة تحت شعار "لن نمووووت جوعًا" في مدينة تعز جنوب اليمن، رفضًا لإهمال الحكومة الشرعية وعدم قيامها باي إجراءات للحد من انهيار سعر العملة الوطنية وعدم صرف رواتب الموظفين.