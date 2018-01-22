قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي تسيطر على منطقة الكديحة وقرية المشقر وقرية القوادر غرب النجيبة في محافظة الحديدة غربي اليمن، ومازالت المعارك المستمرة.
GMT 15:44 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل خمسة خبراء في زراعة الألغام البحرية تابعين لمليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني
GMT 08:53 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل قياديان في مليشيات الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شرق مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
GMT 07:31 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل سبعة من عناصر مليشيا الحوثي بمواجهات مع قوات الجيش اليمني شمال مديرية الخوخة في محافظة الحديدة غرب اليمن.
GMT 17:23 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تشن هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في جبهة الصلو بمدينة تعز جنوب اليمن
GMT 05:22 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرأكثر من 30 قتيل من مليشيات الحوثي الانقلابية وأسر 6 أخرين في معارك مع قوات الجيش اليمني
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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