قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي تسيطر على منطقة الكديحة وقرية المشقر وقرية القوادر غرب النجيبة في محافظة الحديدة غربي اليمن، ومازالت المعارك المستمرة.