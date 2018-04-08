مقتل 70 شخصاً على الأقل جراء الهجوم الكيماوي الذي استخدمه النظام السوري

لقي أكثر من 70 شخصًا مصرعهم أمس السبت جراء هجوم شنته قوات النظام السوري يشتبه في أنه كيماوي استهدف المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية، وسط مخاوف من أن عدد القتلى قد يتجاوز المئة.
وأفاد المتحدث باسم اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية الدولي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن عدداً كبيراً من الأطفال من بين أكثر من 70 شخصا قتلوا في الهجوم الذي شنه النظام السوري على دوما.
وأوضح المتحدث أنه تم رصد رائحة غاز الكلور، إلا أن رجال الإنقاذ يعتقدون أنه تم أيضا استخدام غاز السارين، وتم العثور على الكثير من الضحايا في المخابئ.
وفي بيان منفصل ، قال الاتحاد إنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من مئة، حيث يواجه رجال الإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول إلى الضحايا بسبب استمرار قصف قوات النظام السوري على دوما.
وأضاف أن الضحايا ظهرت عليهم أعراض تتفق مع استنشاق غاز سام، ومن بينها "زرقة البشرة، ورغوة من الفم، وتهيج القرنية، ورائحة قوية لمادة تشبه الكلور".
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ظهرت النجمة العالمية سارة جيسيكا باركر، كضيفة شرف على السجادة الحمراء لعرض الأزياء الإيطالي الشهير دولتشي أند غابانا "Alta Giorella" في مكتبة نيويورك العامة. وتألقت نجمة المسلسل التليفزيوني Divorce، البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت غطاء الرأس الأخضر المطرز، ومعطفًا من اللون الأحمر الغامق، المزين بالأزهار، على فستان من اللون الذهبي اللامع، الذي كشف عنه أثناء صعودها الدرج. وتزينت باركر بأقراط من الزمرد الملون، المتطابقة مع المجوهرات حول عنقها ومعصمها، ووصل سعر فستانها الذهبي إلى 280 ألف دولار أميركي، وقامت شركتها SJP" "بالمزاد العلني لمجموعتها بالكامل ليعود العائد للجمعيات الخيرية في الحدث الفاخر، إضافة إلى أن الممثل الكوميدي ستيف هارفي ألقى خطبته على جميع الحاضرين في المكتبة. ولم يرافق سارة زوجها ماثيو برودريك البالغ من العمر 56 عامًا، الذي كان على الأرجح أنجبت منه أطفالهما الثلاثة -
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