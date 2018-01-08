قوات الشرعية اليمنية تستعيد السيطرة على جبل الحمام الاستراتيجي قرب قاعدة العند شمالي لحج بعد طرد ميليشيات الحوثي
GMT 20:13 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر22 من ميليشيات الحوثي الإيرانية يستسلمون لقوات الشرعية اليمنية في شبوة على الحدود مع محافظة البيضاء
GMT 08:50 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرقوات الشرعية تعيد فتح طريق مأرب ـ شبوة بعد إغلاق دام 3 سنوات
GMT 08:47 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرقوات الشرعية في اليمن تستكمل السيطرة على مديرية عسيلان في شبوة صنعاء
GMT 15:02 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرقوات الشرعية اليمنية تعلن مقتل 30 من ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال مواجهات وغارات للتحالف في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء
GMT 11:36 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبرقوات الشرعية اليمنية تسيطر على كل منطقة بيحان في محافظة شبوة
جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
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