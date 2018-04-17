النظام السوري يقصف جيباً لفصائل إسلامية قرب دمشق

قال قائد في تحالف عسكري إقليمي موال لدمشق، إن النظام السوري بدأ قصف جيب للمتشددين إلى الجنوب من العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء، استعداداً لعملية انتزاع السيطرة على المنطقة.

وأضاف طالباً عدم ذكر اسمه، أن العملية ستستهدف تنظيم داعش وجبهة النصرة في مخيم اليرموك، ومنطقة الحجر الأسود المجاورة له.