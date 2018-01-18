وسائل إعلام سعودية تعلن أن الدفاع الجوي يعترض صاروخا بالستيا في سماء مدينة نجران جنوب المملكة
GMT 10:13 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرالإمارات تتقدم بمذكرتي إحاطة لرئيس مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اثر تعريض قطر حياة المدنيين للخطر بعد اعتراض مقاتلات قطرية الطائرتين الإماراتيتين
GMT 09:37 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية التركي يصرح سوف نقوم بالتدخل نحو عفرين ومنبج في شمالي سورية
GMT 09:35 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايروزير الخارجية التركي يعلن قيام واشنطن بتشكيل جيش على حدودنا مع سورية سيضر بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة
GMT 08:59 2018 الخميس ,18 كانون الثاني / ينايرالخارجية السورية تعلن أن الوجود الأميركي في سورية غير شرعي ويمثل عدوانا على السيادة السورية
GMT 23:52 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرسعر الريال القطري مقابل درهم مغربي الخميس
GMT 23:51 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرسعر الريال القطري مقابل دينار ليبي الخميس
GMT 23:50 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرسعر الريال القطري مقابل ليرة لبنانية الخميس
GMT 23:49 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرسعر الريال القطري مقابل دينار كويتي الخميس
جذبت المغنية الأميركية كاتي بيري، أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها المميزة والمثيرة على السجادة الحمراء في حفل إطلاق مجموعة خريف/ شتاء 2018 لدار الأزياء البريطانية ستيلا مكارتني في لوس أنجلوس، يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من انتشار الإشاعات بشأن إجرائها عملية تجميل ما جعلها ترد بشراسة لتنفيها، وفقاً لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا أحمرا طويلا من الستان مزركش نحو كتفيها الأيسر، وعارياً لذراعها الأيمن، ونظارة شمسية ضخمة. وكشف الفستان عن كاحليها مما سمح بإلقاء نظرة على حذائها، الذي جاء باللون الوردي، ولفتت كاتي الجميع بإطلالتها المختلفة، كما اختارت مكياجا صاخبا مع أحمر الشفاة اللامع. مع شعرها الأشقر ذو القصة الذكورية، اختارت بيري زوج من الأقراط الطولية باللون الأحمر، وامتازت أثناء حضورها بابتسامتها العريضة. في حين أنها في هذا
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