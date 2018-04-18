ألبانيا ترغب في إقامة قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها

صرحت وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتشكا في واشنطن الثلاثاء، أن ألبانيا ترغب في أن تقيم الولايات المتحدة قاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها، خصوصاً للتصدي لتأثير روسيا.