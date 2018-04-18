الرئيس الصيني يستعد لزيارة كوريا الشمالية في وقت قريب

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يستعد لزيارة كوريا الشمالية.

وفي حال زار الرئيس شي كوريا الشمالية، ستصبح زيارته الأولى الى كوريا الشمالية منذ تنصيبه في ديسمبر(كانون الأول) عام 2012، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته، إن "زيارة الرئيس شي لكوريا الشمالية ستأتي في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون المرتقبة في نهاية مايو(أيار) المقبل أو بداية يونيو(حزيران) المقبل".