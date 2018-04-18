الرئيس الصيني يستعد لزيارة كوريا الشمالية في وقت قريب

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يستعد لزيارة كوريا الشمالية.
وفي حال زار الرئيس شي كوريا الشمالية، ستصبح زيارته الأولى الى كوريا الشمالية منذ تنصيبه في ديسمبر(كانون الأول) عام 2012، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته، إن "زيارة الرئيس شي لكوريا الشمالية ستأتي في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء محادثات القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون المرتقبة في نهاية مايو(أيار) المقبل أو بداية يونيو(حزيران) المقبل".
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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