الجيش اليمني يعلن تحرير معسكر الحجلا وعدة مواقع شمال شرقي اليمن

أعلن الجيش اليمني يعلن تحرير معسكر الحجلا وعدة مواقع في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
GMT 10:49 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تحرر أول مناطق مديرية برط العنان في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن
GMT 15:24 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرقتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية جراء استهداف مدفعيه الجيش اليمني
GMT 13:21 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني، تحاصر الحوثيين في مناطق متفرقة في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة شمال اليمن، وطيران الآباتشي التابع للتحالف العربي يقوم بتدمير تعزيزات حوثية
GMT 11:20 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تعلن تحرير موقع القرن الإستراتيجي
GMT 10:42 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمتحدث الجيش اليمني يؤكد أن انهيارات الميليشيا الحوثية تتوالى بشكل متسارع في كل الجبهات
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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