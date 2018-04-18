بدء محادثات بين الكوريتين حول القمة المرتقبة

بدأت الكوريتان جولة ثانية من المحادثات على مستوى مجموعات العمل اليوم الأربعاء، لبحث المسائل ذات الصلة بالبروتوكول والشؤون الأمنية والتغطية الصحفية للقمة المرتقبة بينهما أواخر هذا الشهر، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

وبدأت المحادثات في مبنى "تونغ إيل جاك" في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، على الجانب الشمالي من قرية الهدنة "بان مون جوم"، حيث تجري مناقشة الطرق المحتملة لرحلة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون إلى "بيت السلام" الذي يقع في الجانب الكوري الجنوبي من "بان مون جوم"، وهو مكان انعقاد القمة التاريخية مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، يوم الجمعة من الأسبوع القادم.

ويناقش الجانبان أيضاً جداول مفصلة لمحادثات القمة، بما في ذلك ما إذا كان سيتم عقد مؤتمر صحافي مشترك بعد القمة، وما إذا كان سيتم تنظيم مأدبة غداء أو عشاء، وكذلك إذا ما كانت زوجتا القائدين الجنوبي والشمالي ستشاركان في القمة أم لا.