الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه من سجن النقب

أعادت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم ، اعتقال أسير مقدسي بعدما أفرج عنه في وقت سابق اليوم ، من سجن النقب الصحراوي جنوب فلسطين المحتلة.

وأفادت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين في بيان لها، بأن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المقدسي موسى حمادة (48 عامًا)، من سكان قرية صور باهر جنوب مدينة القدس، عقب تحرره من سجن "النقب"، وانتهاء مدة حكمه البالغة سبع سنوات ونصف.

وأضافت اللجنة، أن قوات الاحتلال نقلت الأسير حمادة إلى مركز توقيف "المسكوبية" التابع للشرطة الإسرائيلية غرب القدس، مؤكدة أنه تم تمديد اعتقاله حتى يوم غد الجمعة.