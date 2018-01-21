المجلس الانتقالي الجنوبي وقادة الحزام الأمني يعلنون رسميا بدء إسقاط الحكومة الشرعية في مدينة عدن جنوب اليمن، ودعم قوات طارق صالح.
GMT 08:53 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل قياديان في مليشيات الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شرق مدينة تعز جنوب غرب اليمن.
GMT 07:33 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمسلحون مجهولون يغتالون الجندي عمرو عبده قاسم الحذيفي التابع للواء 22 ميكا الموالي للشرعية ، بمدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 07:31 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرمقتل سبعة من عناصر مليشيا الحوثي بمواجهات مع قوات الجيش اليمني شمال مديرية الخوخة في محافظة الحديدة غرب اليمن.
GMT 18:05 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرمقتل قيادي من ميليشيات الحوثي الإيرانية وعدد آخر من المتمردين في غارات للتحالف العربي في محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 15:50 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / ينايرمسلحون مجهولون يغتالون الجندي جمال عساج التابع لكتائب أبو العباس في منطقة النسيرية جنوب اليمن
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها
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