تعقد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اجتماعاً اليوم الإثنين، في لاهاي بعد بداية خبرائها التحقيق في سوريا في تقارير عن هجوم كيماوي اتُهمت دمشق بتنفيذه في دوما، ما حمل دول غربية على شن ضربات غير مسبوقة ضد أهداف عسكرية للنظام، وأثار تصعيداً حاداً في التوتر الدبلوماسي.

