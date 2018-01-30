الخارجية الروسية تعلن أن افتتاح مؤتمر سوتشي تأخر بسبب انتظار عدد من المشاركين والمراقبين

أعلنت الخارجية الروسية أن افتتاح مؤتمر سوتشي تأخر بسبب انتظار عدد من المشاركين والمراقبين.
GMT 12:53 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرالخارجية الروسية تعلن انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار السوري في 29 و30 من الشهر الجاري
GMT 10:14 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرلافروف يعلن أن الأكراد مدعوون إلى حضور مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي
GMT 10:11 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرلافروف يؤكد أن واشنطن تقدم أحدث أنواع الأسلحة لقوات سورية الديمقراطية
GMT 10:08 2018 الإثنين ,22 كانون الثاني / ينايرلافروف يدعو إلى ضبط النفس بعفرين واحترام سيادة الأراضي السورية
GMT 15:25 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرلافروف يؤكد أن موسكو تحترم القرار الدولي حول سورية 2254
تألقت النجمة العالمية ريتا أورا، على السجادة الحمراء في حفلة توزيع جوائز جرامي السنوي في دورته الـ60، التي تقيمها الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم في قاعة ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك الأميركية، ليلة الأحد. وكافحت المغنية المولودة في لندن من أجل ترويض ثوبها الأسود المذهل لوضعه في مكانه، إذ إن فتحة الفستان الجانبية والمرتفعة تبرز لمحة عن ساقها، فضلا عن جسدها الممشوق. وعلى الرغم من العرض الجريء فإن النجمة متعددة المواهب البالغة من العمر 27 عاما، زادت من جاذبيتها في أهم أحداث صناعة الموسيقى هذا العام، من خلال ملابسها المثيرة. ووضعت ريتا أورا وردة بيضاء على صدر فستانها المثير للجدل وذلك دعما لحملة Time’s Up المناهضة للتحرش، مثلما فعل أغلب نجوم الحفلة إذ وضعوا وردة بيضاء دعما لحملة مناهضة التحرش. وقبل وصولها إلى السجادة الحمراء، شوهدت تقاوم فستانها من الهواء
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