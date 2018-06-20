قوات الجيش اليمني تحرر قرن لبان في منطقة فضحة بمديرية الملاجم وتقطع الخط المؤدي إلى مديرية نعمان في محافظة البيضاء وسط اليمن.
GMT 08:46 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوغارة جوية لطيران التحالف العربي استهدفت آليات لمليشيا الحوثي الإنقلابية في جولة يمن موبايل بمحافظة الحديدة غربي اليمن
GMT 08:37 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوالطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على عدد من المواقع في قطاع غزة
GMT 16:31 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيواعتقال خلية إرهابية من تنظيم “داعش” في نينوى
GMT 16:28 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة
GMT 09:56 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيوالاحتلال يعتقل شابا وطفلين من مخيم الجلزون
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
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