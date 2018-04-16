وزير خارجية بريطانيا يؤكد أن الحرب في سوريا ستستمر

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين إن "الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا لن تغير مسار الحرب، ولكنها كانت طريقة لإظهار أن العالم نفد صبره على الهجمات الكيماوية".