دفوركوفيتش يؤكد أن العلاقات الدولية يجب ألا تعتمد على مزاج شخص واحد

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش، إن العلاقات الدولية يجب ألا تعتمد على مزاج شخص واحد عندما يستيقظ في الصباح، وذلك في إشارة إلى تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر.

وأضاف دفوركوفيتش الذي كان يتحدث في مؤتمر بمدينة كراسنويارسك، أن "روسيا ليست مستعدة لمثل هذه المخاطرات".