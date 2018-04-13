إسرائيل تحذر سكان غزة من الاقتراب من السياج الحدودي

حذر الجيش الإسرائيلي مجدداً سكان قطاع غزة من الاقتراب من السياج الأمني الفاصل.
وأكد الجيش أنه يتابع ماذا سيجري وسيتحرك وفق الحاجة لمنع اقتحام السياج أو المساس به، حسبما ذكرت اليوم الجمعة هيئة البث الإسرائيل.
يأتي التحذير حيث من المتوقع أن تشهد حدود قطاع غزة مع إسرائيل اليوم الجمعة، احتجاجات فلسطينية حاشدة للجمعة الثالثة على التوالي.
GMT 08:41 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيساندفوركوفيتش يؤكد أن العلاقات الدولية يجب ألا تعتمد على مزاج شخص واحد
GMT 08:37 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيساندوتيرتي إلى الكويت لتعديل اتفاقيات اليد العاملة
GMT 07:30 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانالمعارضة البريطانية تطالب بتحقيق مستقل في هجوم سورية
GMT 07:27 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانمذكرات توقيف بحق 70 جندياً تركيًا
GMT 07:26 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانغزة تستعد لاحتجاجات حاشدة
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
أرسل تعليقك