إسرائيل تحذر سكان غزة من الاقتراب من السياج الحدودي

حذر الجيش الإسرائيلي مجدداً سكان قطاع غزة من الاقتراب من السياج الأمني الفاصل.

وأكد الجيش أنه يتابع ماذا سيجري وسيتحرك وفق الحاجة لمنع اقتحام السياج أو المساس به، حسبما ذكرت اليوم الجمعة هيئة البث الإسرائيل.

يأتي التحذير حيث من المتوقع أن تشهد حدود قطاع غزة مع إسرائيل اليوم الجمعة، احتجاجات فلسطينية حاشدة للجمعة الثالثة على التوالي.