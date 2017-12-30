مقاتلات التحالف العربي تستهدف طقمًا تابعًا لمليشيات الحوثي الإنقلابية في التباب نهم شمال اليمن

استهدفت مقاتلات التحالف العربي طقما تابعا لمليشيات الحوثي الإنقلابية في التباب المطلة على مفرق قطبين بمشارف منطقة مسورة في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن .
GMT 17:35 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر4 غارات لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع الحوثيين شمال مديرية كهبوب بمحافطة لحج جنوب اليمن ولا زال التحليق مستمر .
GMT 16:20 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في منطقتي مسورة وقطبين بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 15:18 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر4 غارات لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديرية موزع بمحافظة تعز جنوب اليمن.
GMT 18:51 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تشن غارة جوية استهدفت مواقع المليشيات الحوثية في مديرية نهم شرق العاصمه صنعاء شمال اليمن
GMT 16:07 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرمقاتلات التحالف العربي تشن غارة جوية على موقع تابع لمسلحي جماعة الحوثيين في مدينة ضحيان
ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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