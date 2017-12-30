مقاتلات التحالف العربي تستهدف طقمًا تابعًا لمليشيات الحوثي الإنقلابية في التباب نهم شمال اليمن

استهدفت مقاتلات التحالف العربي طقما تابعا لمليشيات الحوثي الإنقلابية في التباب المطلة على مفرق قطبين بمشارف منطقة مسورة في جبهة ‎نهم شرقي العاصمة ‎صنعاء شمال اليمن .