الاحتلال يفرج عن الطفل الجريح التميمي بعد اعتقاله لعدة ساعات

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن الطفل الجريح محمد فضل التميمي (15 عاما)، بعد أن كانت اختطفته مساء أمس من أمام منزله في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بلال التميمي، بأن جنود الاحتلال نقلوا الطفل التميمي إلى أحد مراكزهم للتحقيق معه، وبعد أن تأكدوا من أن وضعه الصحي ما زال غير مستقر سلموه إلى الارتباط الفلسطيني.