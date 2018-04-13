دوتيرتي إلى الكويت لتعديل اتفاقيات اليد العاملة

يعتزم الرئيس الفلبيني زيارة الكويت للتوقيع على مجموعة من الاتفاقات المختصة باليد العاملة الآتية إلى البلد الخليجي.

وبحسب ما ذكره موقع "سي أن أن" بنسخته الفلبينية، فإن رودريغو دوتيرتي أشار في تصريح وجّهه إلى الجالية الفلبينية، أمس الخميس، في هونغ كونغ إلى أنه طلب إجراء العديد من التعديلات على الاتفاقات المشتركة بين البلدين بشأن اليد العاملة، والتي من شأنها أن تخرج إلى العلن خلال الزيارة المقبلة للبلاد، ووافقت السلطات الكويتية عليها.

وأكد الرئيس أنه سيزور الكويت لـ "تقديم الاحترام إلى الحكومة الكويتية".